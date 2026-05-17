Ligue 1+ réouvre la porte à une distribution par Canal+

Et j’ouvre la porte. Et je ferme la porte. Et je réouvre la porte. À quoi ressemblera précisément l’offre de Ligue 1+ la saison prochaine ? Venu s’exprimer auprès de RMC ce dimanche, le directeur marketing et éditorial de la chaîne, Jérôme Cazadieu, a de nouveau ouvert le porte à une distribution de la part de Canal+ , « mais pas à n’importe quelles conditions » . « Il faut que les conditions soient réunies pour qu’on ait une distribution au même titre que les autres distributeurs que nous avons aujourd’hui. Ce qui n’était pas le cas de ce qui avait été proposé par Canal+ l’été dernier » , a-t-il clamé.

⚽ "La porte est ouverte à Canal+" ➡ Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial de Ligue 1+, donne les conditions d’un éventuel retour du championnat de France sur la chaîne cryptée Canal+#RMCLive pic.twitter.com/eTjRw7HT8D…

TB pour SOFOOT.com