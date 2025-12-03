 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Union Européenne: Accord sur l'arrêt progressif des importations de gaz russe d'ici fin 2027
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 13:36

L'illustration montre un gazoduc, les drapeaux de l'UE et de la Russie

L'illustration montre un gazoduc, les drapeaux de l'UE et de la Russie

par Philip Blenkinsop

Un accord a été conclu mercredi au niveau de l'Union européenne sur un arrêt progressif des importations de gaz russe d'ici fin 2027 afin de restreindre les ressources permettant à la Russie de financer son effort de guerre en Ukraine.

Les pays membres réunis au sein du Conseil et des représentants du Parlement européen se sont entendus dans la nuit de mardi à mercredi sur la base de propositions soumises en juin par la Commission pour réduire la dépendance de l'UE aux approvisionnements énergétiques en provenance de Russie.

Aux termes de cet accord, l'UE va mettre fin définitivement à ses importations de gaz russe et va progresser vers l'élimination du pétrole russe dans ses approvisionnements. Les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) vont être interdites d'ici fin 2026 et celles de gaz acheminé par gazoduc d'ici fin septembre 2027.

"Aujourd'hui, nous arrêtons définitivement ces importations. En épuisant le trésor de guerre (du président russe Vladimir) Poutine, nous sommes solidaires de l'Ukraine et nous visons de nouveaux partenariats énergétiques et de nouvelles possibilités pour le secteur", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Pour les contrats de court terme conclus avant le 17 juin 2025, l'interdiction s'appliquera à partir du 25 avril 2026 pour le GNL et du 17 juin 2026 pour les importations par gazoduc.

Pour les contrats à échéance plus lointaine conclus avant le 17 juin, la mesure entrera en vigueur respectivement le 1er janvier 2027 pour le GNL et début octobre 2027 pour le gaz par gazoduc, avec un éventuel délai supplémentaire d'un mois pour les pays membres rencontrant des difficultés pour remplir les niveaux de stockage requis.

L'accord prévoit en outre de "solides garanties" contre d'éventuels contournements de l'interdiction.

En octobre, la Russie représentait 12% des importations de gaz de l'UE, contre 45% avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. La Hongrie, la France et la Belgique figurent parmi les pays qui reçoivent encore du gaz russe.

Présent à Bruxelles, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré qu'il était impossible pour son pays de se passer des ressources énergétiques de la Russie et donc d'appliquer cet accord, contre lequel il va saisir la Cour de justice de l'UE.

Le Kremlin a pour sa part condamné cette initiative européenne en affirmant qu'elle allait pénaliser l'économie et les consommateurs de l'UE.

La Commission entend aussi mettre fin progressivement aux dernières importations de pétrole russe dans l'UE et fera une proposition en ce sens en début d'année prochaine.

Les pays membres doivent enfin soumettre à la Commission des plans nationaux de diversification de leurs approvisionnements en gaz et en pétrole d'ici le 1er mars 2026. Ils devront aussi préciser à l'exécutif européen s'ils sont liés par des contrats de fourniture de gaz russe ou s'ils ont instauré des interdictions légales au niveau national.

La Commission formulera ensuite des recommandations.

(Philip Blenkinsop et Sudip Kar-Gupta à Bruxelles, Angela Christy à Bangalore, avec Dmitry Antonov à Moscou; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    Worldline lancé dans une "bonne dynamique", assure son patron
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.12.2025 14:15 

    En difficultés ces dernières années, le spécialiste des paiements Worldline entre dans une "bonne dynamique" avec de premiers signaux de rebond, assure son directeur général Pierre-Antoine Vacheron un mois apès avoir dévoilé un plan de relance. "Les résultats sur ... Lire la suite

  • Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
    information fournie par Ecorama 03.12.2025 14:10 

    Wall Street poursuit sa progression en 2025 : +10% pour le Dow Jones, +15% pour le S&P 500 et +20% pour le Nasdaq. Une hausse qui alimente les craintes de bulle, mais derrière ces chiffres, la réalité est plus contrastée : bénéfices solides, disparités sectorielles ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Polluants éternels : 92% des eaux françaises contiennent du TFA
    information fournie par Boursorama avec Media Services 03.12.2025 14:07 

    Le TFA est un composé qui, selon plusieurs études, paraît nocif pour le foie et la fertilité, et fait courir aux fœtus le risque de malformations. Les pouvoirs publics ont relevé la présence de TFA, "polluant éternel" de la famille des PFAS, dans 92% des eaux en ... Lire la suite

  • Agnès Verdier-Molinié : "Avec ce budget, on continue à foncer dans le mur !"
    Agnès Verdier-Molinié : "Avec ce budget, on continue à foncer dans le mur !"
    information fournie par Ecorama 03.12.2025 14:05 

    Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP, était l'invitée de l'émission Ecorama du 3 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la suspension de la réforme des retraites, les conditions posées par les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank