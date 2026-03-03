 Aller au contenu principal
Une vitre du car de l’Atlético brisée par un projectile
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 21:00

Déjà électrique. À quelques minutes de la demi-finale retour entre le FC Barcelone et l’Atlético, une vitre du car des Colchoneros aurait été brisée par des jets de projectiles . Cet incident s’est produit alors que les hommes de Diego Simeone arrivaient au Camp Nou ce mardi soir. Selon les médias espagnols, l’Atlético n’est pas entrée par la même porte que Barcelone, où était stationnée la plupart des Mossos d’Esquadra (police catalane), ce qui a rendu le trajet moins sécurisé.

🚨 AHORA ⚽️🇪🇸 : Ultras del Barcelona rompieron la ventana del autobús del Atlético de Madrid. Los jugadores estaban dentro. #CopaDelRey pic.twitter.com/0H3S6kpiTT…

TM pour SOFOOT.com

