Cristiano Ronaldo touché aux ischios
Allô maman bobo. Le club d’Al Nassr a communiqué ce mardi sur la blessure de sa superstar Cristiano Ronaldo survenue lors du match de la 24 e journée de la Saudi Pro League face à Al-Fayha. Le Portugais de 41 ans souffre d’une blessure au tendon des ischio-jambiers.
📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
