 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bleues commencent leur campagne de qualifs par une victoire poussive
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 23:02

Les Bleues commencent leur campagne de qualifs par une victoire poussive

Les Bleues commencent leur campagne de qualifs par une victoire poussive

Irlande 1-2 France

Buts : McCabe (12 e ) pour les Irlandaises // Malard (71 e , 79 e ) pour les Bleues

Ouf !…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Wolverhampton fait tomber Liverpool
    Wolverhampton fait tomber Liverpool
    information fournie par So Foot 03.03.2026 23:43 

    Wolverhampton 2-1 Liverpool Buts : Gomes (78ᵉ) et André (90ᵉ+4) pour les Wolves // Salah (83ᵉ) pour les Reds Here we go again. … TM pour SOFOOT.com

  • Strasbourg qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France
    Strasbourg qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France
    information fournie par So Foot 03.03.2026 23:09 

    Strasbourg 2-1 Reims Buts : Panichelli (83 e ), Enciso (87 e ) pour les Alsaciens // Zabi (90 e +4) pour les Rémois Plus d’informations à suivre.… TM pour SOFOOT.com

  • Le Barça rate de peu sa remontada contre l'Atlético
    Le Barça rate de peu sa remontada contre l'Atlético
    information fournie par So Foot 03.03.2026 23:07 

    Alors qu'ils devaient remonter quatre buts pour amener l'Atlético en prolongations en demi-finale retour de la Coupe du Roi, le Barça, auteur d'une grande performance, n'a réussi qu'à gagner de trois buts (3-0). Éliminés, les hommes d'Hansi Flick sortent par la ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo touché aux ischios
    Cristiano Ronaldo touché aux ischios
    information fournie par So Foot 03.03.2026 23:00 

    Allô maman bobo. Le club d’Al Nassr a communiqué ce mardi sur la blessure de sa superstar Cristiano Ronaldo survenue lors du match de la 24 e journée de la Saudi Pro League face à Al-Fayha. Le Portugais de 41 ans souffre d’une blessure au tendon des ischio-jambiers. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank