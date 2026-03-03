Les Bleues commencent leur campagne de qualifs par une victoire poussive
Irlande 1-2 France
Buts : McCabe (12 e ) pour les Irlandaises // Malard (71 e , 79 e ) pour les Bleues
Ouf !…
Wolverhampton 2-1 Liverpool Buts : Gomes (78ᵉ) et André (90ᵉ+4) pour les Wolves // Salah (83ᵉ) pour les Reds Here we go again. … TM pour SOFOOT.com
Strasbourg 2-1 Reims Buts : Panichelli (83 e ), Enciso (87 e ) pour les Alsaciens // Zabi (90 e +4) pour les Rémois Plus d’informations à suivre.… TM pour SOFOOT.com
Alors qu'ils devaient remonter quatre buts pour amener l'Atlético en prolongations en demi-finale retour de la Coupe du Roi, le Barça, auteur d'une grande performance, n'a réussi qu'à gagner de trois buts (3-0). Éliminés, les hommes d'Hansi Flick sortent par la ... Lire la suite
Allô maman bobo. Le club d’Al Nassr a communiqué ce mardi sur la blessure de sa superstar Cristiano Ronaldo survenue lors du match de la 24 e journée de la Saudi Pro League face à Al-Fayha. Le Portugais de 41 ans souffre d’une blessure au tendon des ischio-jambiers. ... Lire la suite
