Le Barça rate de peu sa remontada contre l'Atlético

Alors qu'ils devaient remonter quatre buts pour amener l'Atlético en prolongations en demi-finale retour de la Coupe du Roi, le Barça, auteur d'une grande performance, n'a réussi qu'à gagner de trois buts (3-0). Éliminés, les hommes d'Hansi Flick sortent par la grande porte.

Barcelone 3-0 Atlético

Buts : Bernal (29ᵉ, 72ᵉ), Raphinha (sp, 45ᵉ+5)

Il fallait un miracle, et une énième remontada, pour que Barcelone rallie la finale de la Coupe du Roi après avoir été balayé par les Colchoneros (4-0) au match aller. Mais c’était trop beau. Malgré une belle remontée et une large victoire (3-0), les hommes d’Hansi Flick sont éliminés et c’est bien l’Atlético Madrid qui verra la finale.…

TM pour SOFOOT.com