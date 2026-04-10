Une visite bilatérale de Trump en France envisagée en marge du G7 d'Evian

Une visite bilatérale du président Donald Trump en France, incluant possiblement un dîner au château de Versailles, est envisagée en marge du sommet du G7 prévu mi-juin à Evian-les-Bains (Hautes-Alpes), a appris Reuters auprès de plusieurs sources.

Les dirigeants des pays de ce groupe - France, Royaume-Uni, Italie, Etats-Unis, Japon, Allemagne et Canada - se retrouvent du 15 au 17 juin dans les Alpes.

Ces dates permettent à Donald Trump de fêter son 80e anniversaire en grande pompe à la Maison Blanche le 14 juin.

Les relations entre Donald Trump et plusieurs membres du G7 se sont détériorées ces derniers mois, notamment depuis l'offensive israélo-américaine contre l'Iran qui a débuté fin février.

Le président américain s'en est également pris à plusieurs reprises à l'OTAN, dont font partie tous les membres du G7 à l'exception du Japon.

Selon deux sources, Donald Trump a été invité au château de Versailles, où sa venue permettrait notamment de marquer les célébrations du 250e anniversaire des États-Unis, le 4 juillet.

Un haut responsable de la Maison Blanche a confirmé cette invitation et indiqué que le président américain n'était pas encore certain de venir au sommet du G7.

Selon un responsable français proche du dossier, le président Emmanuel Macron "pourrait recevoir Donald Trump en bilatéral - comme d'autres invités au G7".

"La forme de cette réception n'est pas définie" et "la visite reste à confirmer", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron s'est rendu jeudi à Evian, sur le chemin de son déplacement au Vatican, où il a rencontré vendredi le pape Léon.

"Il a effectué une visite de repérage du site du prochain sommet et s'est également entretenu avec les maires des villes qui accueilleront les installations", a fait savoir l'entourage du chef de l'état.

(Gabriel Stargartner et Elizabeth Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)