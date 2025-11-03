Une vieille gloire se prépare pour son grand retour au FC Metz
Les Grenats misent sur leur centre de formation.
À partir de ce mardi, le FC Metz va voir débarquer un nouveau joueur à l’entrainement. Selon L’Equipe , Bouna Sarr va en effet participer à la séance de 15 heures avec les Grenats . Présent depuis quelques jours à Metz, l’ancien joueur de l’OM et du Bayern, libre de tout contrat depuis 18 mois, va faire son grand retour, avec un espoir de signer un contrat avec son club formateur.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer