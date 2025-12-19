Sandesh Jhingan : « Il n’y a aucune volonté d’investir dans le football en Inde »

Sandesh Jhingan : « Il n’y a aucune volonté d’investir dans le football en Inde »

Il n’a suffi que de la venue de La Pulga pour transformer, le temps de quelques jours, l’Inde en pays de football .

Stades pleins pour Lionel Messi et l’Inter Miami, statues à son effigie, petits plats dans les grands : la fête a été totale . Une communion nationale autour du ballon rond, qui a d’ailleurs frôlé le drame quand l’Argentin n’est finalement resté qu’une dizaine de minutes sur la pelouse avant de disparaître. Un engouement aussi soudain qu’éphémère, symptôme d’un amour parfois hypocrite pour le football, que dénonce Sandesh Jhingan .…

SF pour SOFOOT.com