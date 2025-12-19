Naples dénonce une « agression » de Massimiliano Allegri
Naples accuse…!
Vainqueur de l’AC Milan ce jeudi soir à Riyad en demi-finale de Supercoupe d’Italie (2-0), le Napoli souhaite encore en découdre. Dans un communiqué, le club parthénopéen a dénoncé une « agression totalement incontrôlée » de l’entraîneur milanais Massimiliano Allegri sur Gabriele Oriali, l’adjoint d’Antonio Conte :…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
