L'OL et le Real Madrid en négociations pour Endrick
Endrick au pied du sapin ?
Comme le rapporte L’Équipe , les négociations entre le Real Madrid et l’Olympique lyonnais au sujet d’un prêt du Brésilien Endrick ont débuté cette semaine. Le joueur de 19 ans est insatisfait de son temps de jeu et souhaite se mettre en valeur en Ligue 1, afin de décrocher une place pour la Coupe du monde l’été prochain.…
JE pour SOFOOT.com
