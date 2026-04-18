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Une tuile de plus à l'OM
information fournie par So Foot 18/04/2026 à 18:23

Une tuile de plus à l'OM

Une tuile de plus à l'OM

Mauvaise nouvelle pour Marseille dans le secteur offensif. Igor Paixão est sorti à la mi-temps face à Lorient, suite à une gêne ressentie au mollet. Aligné d’entrée par Habib Beye dans une composition ultra offensive, le Brésilien restait sur un but contre Metz et de récentes performances convaincantes.

Deux blessures à l’OM ?

Un coup dur qui intervient quelques heures après le forfait de dernière minute de Quinten Timber (qui devait être aligné d’entrée et a finalement laissé sa place à Himad Abdelli), lui aussi perturbé par une gêne musculaire. En attendant d’en savoir plus sur ces pépins physiques, Marseille pourrait perdre deux éléments déterminants dans sa course à l’Europe.…

TJ pour SOFOOT.com

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