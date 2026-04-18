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Medhi Benatia allume ses joueurs : « Qu'ils ne prévoient rien les quatre prochaines semaines »
information fournie par So Foot 18/04/2026 à 20:14

Medhi Benatia allume ses joueurs : « Qu'ils ne prévoient rien les quatre prochaines semaines »

Medhi Benatia allume ses joueurs : « Qu'ils ne prévoient rien les quatre prochaines semaines »

Medhi Benatia sort la sulfateuse. Après l’inquiétante défaite de l’OM à Lorient, le directeur sportif du club est sorti de ses gonds en zone mixte . « Quand je vois les matchs qu’on fait, c’est un scandale. T’as une très belle équipe de football, qui est pratiquement en vacances, on a 5 finales, on fait des stages qui nous coûtent des sous parce que tu veux créer du liant avec les mecs parce que c’est ce qui nous a manqué… Combien à ton avis sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro, tout est nickel, les bouteilles sont bien en place. Donc en fait tu fais un match comme ça à l’OM et tu l’acceptes » , a déroulé Benatia.

« Rappeler aux professionnels le privilège de jouer ici »

Plus que le résultat en lui-même, Benatia a pointé l’état d’esprit général de ses joueurs, qui selon lui ont été humiliés au Moustoir . « Quand tu joues Lorient, qui n’a plus rien à jouer, que tu gagnes pas un duel, tu tentes rien et que dans le stade ils te font la ola parce que tu te prends petit ponts et crochets… Tu dois jouer cinq finales, pour une place en Ligue des champions. Y en a certains qui partiront, après Coupe du monde, en disant qu’ils ont un club… Dans deux mois on se dira : ‘Mais il est bon lui !’ Mais le plus grave c’est qu’il aura pas fait les efforts ici. »

TJ, avec QB au Moustoir pour SOFOOT.com

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