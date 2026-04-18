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Bordeaux se relance en National 2
information fournie par So Foot 18/04/2026 à 20:33

Bordeaux se relance en National 2

Bordeaux se relance en National 2

Dinan-Léhon 1-2 Bordeaux

Tant qu’il y a de la vie… Une semaine après sa cruelle défaite à domicile contre la réserve du FC Lorient et après plusieurs galères administratives et judiciaires qui ont mouvementé ses derniers jours, Bordeaux s’est au moins remis dans le bon sens sportivement.

En gagnant à Dinan-Léhon ce samedi (1-2) , les Girondins se sont rapprochés de deux points du leader La Roche-sur-Yon, qui garde néanmoins cinq points d’avance à quatre matchs de la fin de saison. Tout reste alors possible pour Bordeaux, qui devra compter sur un faux-pas de son concurrent et enchaîner les victoires s’il veut rêver de Ligue 3 la saison prochaine.…

TJ pour SOFOOT.com

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Sport
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