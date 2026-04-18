Gerónimo Rulli : « On ne peut pas prétendre au podium »

Constat amer. Interrogé par Bein Sports après la défaite marseillaise à Lorient, Gerónimo Rulli apparaissait très pessimiste quant à la fin de saison de l’OM. Au-delà de la mauvaise opération comptable, le gardien argentin a surtout pointé l’inquiétant niveau de jeu de son équipe . « On a fait un mauvais match, je n’ai pas de mots pour décrire ma sensation. Avec ce type d’engagement, on ne peut pas prétendre au podium. Il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. Je les félicite pour leurs match. On n’a rien mérité aujourd’hui. »

😬 Le constat sans appel de Gerónimo Rulli après la défaite de l'OM à Lorient : 🗣️ "On ne peut pas prétendre arriver sur le podium..."#beINLigue1 #FCLOM pic.twitter.com/te5XuaKozv…

TJ pour SOFOOT.com