Le constat implacable de Bradley Barcola sur les différences entre la Ligue 1 et la Premier League

Le constat implacable de Bradley Barcola sur les différences entre la Ligue 1 et la Premier League

A different world . Remplacé par Federico Chiesa à la 88 e minute de la gifle infligée par Manchester City à son nouveau club Liverpool, Bradley Barcola n’a pas encore disputé l’intégralité d’une rencontre de Premier League cette saison . Il n’aura pas pourtant suffi de beaucoup de temps à l’international français pour prendre la mesure des différences entre la Ligue 1 et la Premier League , notamment en termes d’intensité.

L’attaquant français s’est confié à Sky Sports à l’issue de la rencontre : « La Ligue 1 est très physique. Mais ici, je dirais que c’est encore plus physique en termes de course. Les matchs se jouent d’un bout à l’autre du terrain. L’intensité est si élevée. Mais c’est aussi pour ça que je suis venu ici. C’est un nouveau défi pour moi à relever». …

MB pour SOFOOT.com