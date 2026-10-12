Matthieu Udol croit toujours en une convoc en équipe de France

Voir la vie en bleu. À la veille de la réception du Sporting en Ligue des Champions et du premier match européen sous les ordres de Yannick Cahuzac, le défenseur du RC Lens Matthieu Udol revient, dans un entretien livré à L’Équipe , sur sa déception quant à sa non-sélection dans la première liste de Zidane et ce qu’il qualifie désormais d’objectif : l’équipe de France.

Ne rien s’interdire, telle pourrait être sa devise. En même temps, après s’être fait quatre fois les ligaments croisés, en être revenu à chaque fois et être désormais sous le feu des projecteurs européens, on peut y avoir droit, non ? Interrogé sur sa rage après son but face à Monaco le 18 septembre dernier , quelques heures après la liste de ZZ, le joueur formé à Metz répond : « C’est tombé trois heures avant… Le fait d’avoir cet espoir et une déception au bout, ça m’a donné une motivation supplémentaire, et j’ai relâché tout ça sur mon but. J’avais beaucoup de rage en moi, mais j’étais déçu, tout simplement. » Forcément lorsqu’on sort d’une saison de son calibre et qu’on sait à quel point les positions ne sont pas figées concernant le flanc gauche de l’équipe de France.…

AP pour SOFOOT.com