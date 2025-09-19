 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une tribune sur-mesure pour Luis Enrique au Parc des Princes
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 16:36

Une tribune sur-mesure pour Luis Enrique au Parc des Princes

Une tribune sur-mesure pour Luis Enrique au Parc des Princes

Dans quelques semaines, Luis Enrique regardera les matchs du PSG dans ton canapé.

Avant ça, le coach espagnol du PSG, qui a décidé de prendre de la hauteur lors des premières périodes de son équipe , va disposer d’un espace spécialement aménagé en tribune au Parc des Princes pour transmettre ses consignes, rapporte RMC. Une expérience testée lors du match face à Lens (2-0), reproduite contre l’Atalanta (2-0), même s’il ne se risquera pas à tenter au Véldrome ce dimanche.…

