Michel Kuka Mboladinga, les symboles derrière la statue
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 13:50

Il ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale, mais il a déjà marqué la CAN 2025 au Maroc à sa manière. Michel Kuka Mboladinga, le supporter immobile de la République démocratique du Congo, a fait passer des messages et rassemblé autour de la figure de Patrice Lumumba, ancien Premier ministre de la RDC assassiné en 1961.

À l’aube des quarts de finale, avec des affiches toutes plus alléchantes les unes que les autres, les vraies stars de la CAN ne sont pas forcément celles qu’on attendait. Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Achraf Hakimi, Victor Osimhen, tous sont encore en lice et peuvent rêver d’aller soulever le trophée. Ce n’est pas le cas de Michel Kuka Mboladinga, véritable figure de cette Coupe d’Afrique des nations qui a vu sa République démocratique du Congo échouer au bout du bout de la prolongation contre l’Algérie, ce mardi.

La silhouette figée de ce supporter de l’AS Vita Club de Kinshasa, rémunéré par la sélection et choisi par l’association des animateurs de l’équipe nationale congolaise, comme raconté par Le Monde , a fait couler de l’encre et marqué les esprits. Sa posture bras levé, paume vers le ciel, son visage émacié, sa coupe de cheveux, sa cravate et son costume font de lui le sosie parfait de Patrice Lumumba, homme d’État congolais, Premier ministre de la RDC de juin à septembre 1960 et assassiné en 1961 à l’âge de 35 ans par des soldats commandés par un officier belge. Héros national congolais, Lumumba a notamment œuvré pour l’indépendance de son pays. « C’est l’image de Patrice Émery Lumumba , confirmait le fan immobile à SRNT News. Je fais ça pour pousser notre équipe à la victoire, pour pousser nos joueurs à gagner le match. » Derrière ce soutien original, pacifiste, il y a surtout un symbole qui dépasse le simple cadre du foot.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

