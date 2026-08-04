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Une tête connue de Ligue 1 s'expatrie à Chypre
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 18:01
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Une tête connue de Ligue 1 s'expatrie à Chypre

Une tête connue de Ligue 1 s'expatrie à Chypre

Rémi sans club ? Rémi Oudin signe à Chypre, à l’AEL Limassol , jusqu’en 2028. L’ancien joueur de Reims (2011-2020) avait été acheté 10 millions d’euros par les Girondins de Bordeaux à l’hiver 2020, pour deux saisons et demi avant d’être prêté puis transféré à Lecce (1 million d’euros en 2023). L’ailier de 29 ans aux 134 matchs de Ligue 1 (22 buts, 16 passes décisives) végétait à Catanzaro la saison dernière, en Serie B , après un prêt à la Sampdoria, pour 465 petites minutes de jeu.

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