Steven Nzonzi explique pourquoi il a choisi Dunkerque

Un dernier club pour la route ? Champion du monde avec les Bleus en 2018, Steven Nzonzi a refait parler de lui ces derniers jours après qu’il a choisi de rejoindre Dunkerque lors de ce mercato. Invité de l’émission l’Intégrale Sport diffusé sur les ondes de RMC ce mercredi il a livré les raisons qui l’ont poussé à signer dans le Nord.

Une motivation guidée par sa famille

Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Stoke City, le milieu de terrain de 37 ans a expliqué qu’il voulait retrouver la France pour ce qui pourrait être sa dernière saison comme footballeur professionnel, comme il l’a suggéré : « Je suis dans l’optique où c’est certainement ma dernière saison. C’est bien de se préparer mentalement à ça. Forcément on va voir, si je fais 30 bons matchs et que je réponds aux exigences, je pourrais continuer ». L’ancien joueur de la Roma a surtout avancé l’argument de la simplicité pour lui comme pour sa famille : « J’en avais besoin. J’ai pas mal déménagé ces dernières années et c’est dur mentalement de s’adapter. J’ai trois enfants dont deux en bas âge donc c’est forcément une galère. Revenir en France, dans mon pays, où je connais la culture c’est aussi l’opportunité pour ma famille et mes amis de me voir tous les week-ends ». …

LB pour SOFOOT.com