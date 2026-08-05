Tobin Heath va retrouver Portland
Retour d’un jour. Après avoir annoncé la fin de sa carrière en juillet 2025, Tobin Heath va retrouver les couleurs des Thorns de Portland , où elle a passé sept saisons (2013 à 2020), à l’occasion d’une cérémonie d’avant-match prévue le 22 août prochain, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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