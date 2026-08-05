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Tobin Heath va retrouver Portland
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 22:38
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Tobin Heath va retrouver Portland

Tobin Heath va retrouver Portland

Retour d’un jour. Après avoir annoncé la fin de sa carrière en juillet 2025, Tobin Heath va retrouver les couleurs des Thorns de Portland , où elle a passé sept saisons (2013 à 2020), à l’occasion d’une cérémonie d’avant-match prévue le 22 août prochain, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.

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LB pour SOFOOT.com

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