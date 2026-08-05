Le PSG perd son premier trophée de la saison

Le PSG perd son premier trophée de la saison

Majorque 3-0 Paris Saint-Germain

Buts : Luvumbo (21 e ), Virgili (40 e ), Raillo (51 e ) pour les Bermellones

Comme quoi il est possible de gagner la Ligue des champions mais pas le Trophée amical de la commune de Palma de Majorque. Pour son premier match de préparation de la saison, le Paris Saint-Germain a sévèrement chuté face à Majorque, tout juste relégué en Liga 2 (3-0).…

LB pour SOFOOT.com