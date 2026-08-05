Le PSG perd son premier trophée de la saison
Majorque 3-0 Paris Saint-Germain
Buts : Luvumbo (21 e ), Virgili (40 e ), Raillo (51 e ) pour les Bermellones
Comme quoi il est possible de gagner la Ligue des champions mais pas le Trophée amical de la commune de Palma de Majorque. Pour son premier match de préparation de la saison, le Paris Saint-Germain a sévèrement chuté face à Majorque, tout juste relégué en Liga 2 (3-0).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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