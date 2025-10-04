information fournie par So Foot • 04/10/2025 à 23:30

Une tête au bout de l'effort et Lens s'impose à 10 à Auxerre

Auxerre 1-2 Lens

Buts : Sierralta (61 e ) pour l’AJA // Edouard (14 e ) et Sima (90 e +6) pour le Racing

Explulsion : Ganiou (73 e ) pour les Lensois…

JF pour SOFOOT.com