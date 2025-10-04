Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Une tête au bout de l'effort et Lens s'impose à 10 à Auxerre
information fournie par So Foot•04/10/2025 à 23:30
Une tête au bout de l'effort et Lens s'impose à 10 à Auxerre
Auxerre 1-2 Lens
Buts : Sierralta (61
e
) pour l’AJA // Edouard (14
e
) et Sima (90
e
+6) pour le Racing
Real Madrid 3-1 Villarreal Buts : Vinicius (47 e et 69 e , SP) et Mbappé (81 e ) pour le Real // Mikautadze (73 e ) pour le sous-marin jaune Pendant que Rodrygo se morfond sur le banc…… JF pour SOFOOT.com
Montpellier 0-2 Saint-Étienne Buts : Davitashvili (2 e et 23 e ) pour les Verts Dans un duel entre deux relégués de l’an dernier en Ligue 1 , ce sont les Verts d’Erik Horneland qui ont pris le meilleur sur les Montpelliérains de Zoumana Camara (2-0) . Pourtant, ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer