Une "taxe-lapin" sur les rendez-vous médicaux non-honorés? "Tentons!", répond Gabriel Attal

Le ministre délégué aux Comptes publics se dit favorable à des expérimentations sur le sujet, face aux difficultés chroniques d'accès au soins dans le pays.

"Il faut être pragmatique". Interrogé sur la pertinence d'une "taxe-lapin" sur les rendez-vous médicaux zappés sans prévenir par les patients, Gabriel Attal s'est dit favorable à la mesure, faisant valoir les millions de créneaux non-utilisés chaque année. "Beaucoup de Français peinent à accéder aux soins, à trouver un rendez-vous chez le médecin", a t-il rappelé, vendredi 5 mai, à l'antenne de RMC/BFMTV . Face à ce constat, l'objectif de l'exécutif est notamment de "former plus de médecins, qui "arriveront dans quelques années". Le ministre cite aussi le cumul emploi-retraite comme solution d'appoint, mais insiste sur le problème des rendez-vous.

Selon le ministre, "entre 9 et 23 millions de rendez-vous chez le médecin" ne sont pas honorés chaque année, avec des "personnes qui ont rendez-vous et ne se présentent pas". Le ministre appelle à inciter à tenir son rendez-vous ou l'annuler "suffisamment tôt pour que quelqu'un d'autre puisse le prendre".

"Tentons, essayons, expérimentons!"

"Quand quelqu'un ne se présente pas chez le médecin alors qu'il avait rendez-vous, ce rendez-vous aurait pu être donné à quelqu'un d'autre. On parle d'entre 9 et 23 millions de rendez-vous. Je le dis et je l'assume : on peut prendre des mesures pour inciter à tenir ce rendez-vous ou à prévenir suffisamment à l'avance", a t-il lancé.

La position du ministre délégué aux Comptes publics diffère de celle de son homologue de la Santé,François Braun, qui a dit craindre par cette mesure un "renoncement aux soins". "On est d'accord pour commencer par une expérimentation", assure Gabriel Attal, ou un dispositif visant les cas de "récidive" pour ceux qui annulent à "plusieurs reprises". "Tentons, essayons, expérimentons!", lance t-il, suggérant la piste, de retenir, par exemple 5€ du remboursement de l'Assurance maladie sur le rendez-vous suivant.