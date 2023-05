Dette : "On peut avoir confiance en la crédibilité financière de la France", assure Gabriel Attal

Le ministre délégué aux Comptes publics a martelé la ligne de l'exécutif sur le désendettement de la France, affichant sa confiance malgré l'avertissement de l'agence Fitch, qui a dégradé la note de la dette française face à "l'impasse politique" que connait le pays.

"Je ne cède au pessimisme ni au fatalisme". A l'antenne de RMC/BFMTV , Gabriel Attal a défendu vendredi 5 mai la "crédibilité financière" de la France, en réaction à l'abaissement de la note attribuée par Fitch sur la qualité de sa dette. L'agence de notation a annoncé la dégradation de la note française d'un cran, à "AA-", contre "AA" précédemment. "L'impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes de Macron", écrit l'agence de notation dans un communiqué.

"L'enjeu, oui, c'est désendetter le pays"

Interrogé sur le sujet, le ministre a rappelé la place des trois grandes agences. L'agence Moody's "a maintenu l'évaluation de la France", l'agence Fitch a dégradé à AA- et "Standards and Poors doit son remettre son évaluation au début du mois de juin", a résumé le ministre. "Je le dis : on peut avoir confiance en la crédibilité financière de la France", lance t-il.

"Quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, il a ramené le déficit sous les 3%, a sorti la France de la procédure pour déficit excessif à Bruxelles. Le décrochage entre la France et l'Allemagne s'est fait au moment de la crise de 2008-2010. Ce décrochage ne vient pas de la crise Covid mais "date de la précédente crise", a t-il insisté.

"L'enjeu, oui, c'est désendetter le pays", ajoute le ministre, rappellant la "trajectoire" décidé avec Bruno Le Maire. Mercredi, le ministre de l'Economie et des finances avait dit "prendre note" de la décision Fitch, affichant sa volonté d'accélérer le désendettement de la France.