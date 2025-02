information fournie par So Foot • 10/02/2025 à 18:29

Une suspicion d'agression sexuelle sur une joueuse lors d'un match de Liga féminine

Lors du derby entre le RCD Espanyol et le FC Barcelone à la Ciudad Deportiva Dani Jarque, un fait de jeu a dépassé les limites du sport. En plein duel, l a joueuse du Barça María Pilar León a eu un geste soupçonné d’être une d’agression sexuelle envers Daniela Caracas , qui n’a pas réagi sur le moment. La joueuse du FC Barcelone a touché les parties intimes de son adversaire et lui aurait dit : « Tu as une bite.»

La jugadora del Barça, Mapi León, tocó las partes de la futbolista del Espanyol, Daniela Caracas, durante el derbi femenino. pic.twitter.com/3aOOV0FcI2…

MJ pour SOFOOT.com