Une supportrice sénégalaise est morte avant Sénégal-Soudan

La CAN est frappée par un drame. Une supportrice du Sénégal a en effet perdu la vie dans un accident de la route ce samedi , en amont du huitième de finale des Lions de la Teranga face au Soudan. Une tragédie survenue entre Rabat et Kénitra, alors que la jeune femme se rendait à Tanger pour encourager les partenaires de Sadio Mané. « En cette douloureuse circonstance, la Fédération sénégalaise de football adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football sénégalais » , a écrit ladite Fédération dans un communiqué.

Communiqué de la FSF suite au rappel à Dieu de Aida Faye Samb, supportrice des Lions du Sénégal ! Que son âme repose en paix. 🕊️🙏 pic.twitter.com/bJLKvJBRfP…

TB pour SOFOOT.com