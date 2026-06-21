Une superstition de Philadelphie pourrait faire perdre les Bleus

Oubliez les grigris, les Américains ont mieux. Si les Bleus ont idéalement débuté leur Mondial en surclassant le Sénégal (3-1), la bande à DD , qui jouera sa deuxième rencontre face à l’Irak lundi soir, pourrait voir son destin être chamboulé à cause… d’une statue.

Tout commence en 2015. Avant un match de NFL (championnat de football américain), un maillot des New York Giants, numéro 5 de Steve Weatherford dans le dos, est enfilé sur la statue de Rocky . Quelques heures plus tard, l’équipe se sépare de son joueur et perd contre les Philadelphia Eagles (27-7) . Le mythe est lancé.…

TM pour SOFOOT.com