Une superstition de Philadelphie pourrait faire perdre les Bleus
Oubliez les grigris, les Américains ont mieux. Si les Bleus ont idéalement débuté leur Mondial en surclassant le Sénégal (3-1), la bande à DD , qui jouera sa deuxième rencontre face à l’Irak lundi soir, pourrait voir son destin être chamboulé à cause… d’une statue.
Tout commence en 2015. Avant un match de NFL (championnat de football américain), un maillot des New York Giants, numéro 5 de Steve Weatherford dans le dos, est enfilé sur la statue de Rocky . Quelques heures plus tard, l’équipe se sépare de son joueur et perd contre les Philadelphia Eagles (27-7) . Le mythe est lancé.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer