Hervé Renard attend sa prochaine proie

Le cocktail Aigles de Carthage-Renard n’a pas porté ses fruits. Piétinée par le Japon 4-0, la Tunisie peut déjà réserver son billet retour. Malgré l’éviction de Sabri Lamouchi et l’arrivée en catastrophe d’Hervé Renard, les Aigles rejoignent Haïti et la Turquie dans la liste des nations éliminées.

Trop soft défensivement

En réaction à cette nouvelle défaite après celle 5-1 contre la Suède, Hervé Renard semblait impuissant. « On ne peut pas se satisfaire d’un score comme celui-là. Le moral est difficile, mais les joueurs n’ont pas lâché », martelait le sorcier blanc à la fin du match. Le Français a par la suite dressé les manques de cette équipe, incapable de gagner depuis neuf matchs. « En première mi-temps on a été incapable de sortir avec le ballon. Pendant les vingt premières minutes de la seconde mi-temps, on l’a bien fait, mais on a été trop soft défensivement et on a pris un but. » …

MBC pour SOFOOT.com