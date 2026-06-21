 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hervé Renard attend sa prochaine proie
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 09:31

Hervé Renard attend sa prochaine proie

Hervé Renard attend sa prochaine proie

Le cocktail Aigles de Carthage-Renard n’a pas porté ses fruits. Piétinée par le Japon 4-0, la Tunisie peut déjà réserver son billet retour. Malgré l’éviction de Sabri Lamouchi et l’arrivée en catastrophe d’Hervé Renard, les Aigles rejoignent Haïti et la Turquie dans la liste des nations éliminées.

Trop soft défensivement

En réaction à cette nouvelle défaite après celle 5-1 contre la Suède, Hervé Renard semblait impuissant. « On ne peut pas se satisfaire d’un score comme celui-là. Le moral est difficile, mais les joueurs n’ont pas lâché », martelait le sorcier blanc à la fin du match. Le Français a par la suite dressé les manques de cette équipe, incapable de gagner depuis neuf matchs. « En première mi-temps on a été incapable de sortir avec le ballon. Pendant les vingt premières minutes de la seconde mi-temps, on l’a bien fait, mais on a été trop soft défensivement et on a pris un but. »

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Michael Olise ne se voit pas comme un artiste
    Michael Olise ne se voit pas comme un artiste
    information fournie par So Foot 21.06.2026 10:33 

    Michael Olise ne devait pas plaire aux profs d’arts plastiques. Après les deux passes décisives du numéro 10 des Bleus contre le Sénégal, le peuple français pensait avoir découvert le successeur de Claude Monet, Marcel Duchamp ou Paul Cézanne. Que nenni, Michael ... Lire la suite

  • Laval champion de France
    Laval champion de France
    information fournie par So Foot 21.06.2026 10:13 

    L’aval de la nation. Pendant que la planète football suivait les matchs de la Coupe du monde samedi soir, l’Étoile lavalloise allait difficilement remporter son quatrième titre de champion de france consécutif. En finale des play-off à Reims, les Mayennais ont ... Lire la suite

  • Les joueurs de Curaçao adoubés par un roi
    Les joueurs de Curaçao adoubés par un roi
    information fournie par So Foot 21.06.2026 09:53 

    Le tiers état enfin reconnu à sa juste valeur ! Grâce à un Eloy Room monstrueux dans les cages, Curaçao mérite une chambre cinq étoiles avec vue sur les plages caribéennes. Face à l’Équateur, la plus petite nation à participer à une Coupe du monde a obtenu le premier ... Lire la suite

  • Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?
    Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?
    information fournie par So Foot 21.06.2026 09:02 

    La tuile. Victorieuse au buzzer de la Côte d’Ivoire grâce à un doublé de Deniz Undav (2-1) samedi, l’Allemagne a eu le bonheur de valider son ticket pour les seizièmes de finale mais a peut-être aussi perdu gros. Resté au sol après s’être tordu la cheville au quart ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank