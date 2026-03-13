 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une stat inquiétante pour l'OL avant le match retour contre le Celta Vigo
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 09:37

Une stat inquiétante pour l'OL avant le match retour contre le Celta Vigo

Une stat inquiétante pour l'OL avant le match retour contre le Celta Vigo

La statistique annonciatrice d’une catastrophe ? Après avoir terminé premier de la phase de ligue de C3, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul jeudi soir contre le Celta Vigo en huitième de finale aller de la Ligue Europa grâce à une égalisation tardive d’Endrick. Un résultat qui n’excite pas le 69 à moins d’une semaine du retour puisqu’au XXI e siècle, les Gones ont toujours été éliminés en huitième de finale de Coupe d’Europe suite à un match nul à l’aller.

En 2008, à l’époque où Jean-Michel Aulas ne chantait pas encore la Marseillaise lors d’un meeting politique, Lyon s’était incliné à Old Trafford contre Manchester United après un 1-1 encourageant à Gerland. Trois ans plus tard, l’OL avait pris une baffe contre le Real Madrid 3-0 alors qu’il avait empoché le nul à l’aller.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank