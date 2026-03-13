Une stat inquiétante pour l'OL avant le match retour contre le Celta Vigo

La statistique annonciatrice d’une catastrophe ? Après avoir terminé premier de la phase de ligue de C3, l’Olympique Lyonnais a concédé le match nul jeudi soir contre le Celta Vigo en huitième de finale aller de la Ligue Europa grâce à une égalisation tardive d’Endrick. Un résultat qui n’excite pas le 69 à moins d’une semaine du retour puisqu’au XXI e siècle, les Gones ont toujours été éliminés en huitième de finale de Coupe d’Europe suite à un match nul à l’aller.

En 2008, à l’époque où Jean-Michel Aulas ne chantait pas encore la Marseillaise lors d’un meeting politique, Lyon s’était incliné à Old Trafford contre Manchester United après un 1-1 encourageant à Gerland. Trois ans plus tard, l’OL avait pris une baffe contre le Real Madrid 3-0 alors qu’il avait empoché le nul à l’aller.…

MBC pour SOFOOT.com