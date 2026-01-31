Une star italienne très proche du Paris FC !

Il a déjà dit non à l’Arabie saoudite, mais il pourrait maintenant dire oui au Paris FC : actuellement en échec à Bologne, Ciro Immobile devrait en effet signer pour le club de la capitale d’après les informations de L’Équipe . Un transfert qui, s’il se confirmait, serait inattendu.

Car l’attaquant, légende de la Lazio, représente évidemment un grand nom : l’avant-centre, qui a remporté l’Euro 2021, compte pas moins de 57 sélections avec l’Italie et rassemble notamment quatre titres de meilleur buteur en Serie A (2014, 2018, 2020, 2022). Autant dire que ça aurait de la gueule, même si la sienne est bien celle d’un joueur de 35 ans.…

FC pour SOFOOT.com