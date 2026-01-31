Encore un départ à Naples
Une histoire belge qui part d’Italie et atterrit en Espagne. Appartenant à Naples et prêté au Torino depuis l’été 2025, Cyril Ngonge doit encore faire ses valises : le Belge a de nouveau été cédé temporairement avec option d’achat, à l’Espanyol Barcelone cette fois .
✍️ OFICIAL | Cyril Ngonge, nou jugador del RCD Espanyol. Benvingut, perico ⚪️🔵…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer