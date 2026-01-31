 Aller au contenu principal
Encore un départ à Naples
31/01/2026

Encore un départ à Naples

Encore un départ à Naples

Une histoire belge qui part d’Italie et atterrit en Espagne. Appartenant à Naples et prêté au Torino depuis l’été 2025, Cyril Ngonge doit encore faire ses valises : le Belge a de nouveau été cédé temporairement avec option d’achat, à l’Espanyol Barcelone cette fois .

✍️ OFICIAL | Cyril Ngonge, nou jugador del RCD Espanyol. Benvingut, perico ⚪️🔵…

FC pour SOFOOT.com

Sport
