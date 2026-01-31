 Aller au contenu principal
Albert Riera rebondit dans un gros club
31/01/2026 à 10:30

Choix pour le moins étrange, de la part de l’Eintracht Francfort. Pour remplacer Dino Toppmöller, son ancien entraîneur licencié il y a peu, le club allemand a opté pour… Albert Riera, connu pour ses différents conflits et une langue jamais cachée dans sa poche .

𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙩! 🇪🇸 🦅 Albert Riera wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt. Am kommenden Sonntag wird der 43-jährige Spanier auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen und übernimmt in Frankfurt ab Montag.… pic.twitter.com/F2sfAmnolG…

FC pour SOFOOT.com

