Une star du MMA rend hommage à Diogo Jota après sa victoire

Tout le monde aimait Jota. Originaire de Liverpool, Patrick Pimblett, plus connu dans le monde des arts martiaux comme Paddy Pimblett, a rendu un hommage poignant à Diogo Jota .

Une victoire dédiée à Diogo Jota et André Silva

Opposé au combattant tricolore, Benoît Saint Denis dans un combat à l’UFC 329 dans la nuit de samedi à dimanche à la T-Mobile Arena de La Vegas, Paddy Pimblett a dédié sa victoire en 52 secondes au joueur de Liverpool tragiquement disparu dans un accident de voiture aux côtés de son frère, André Silva, il y a un an. Le combattant de MMA a ainsi chanté avec les fans des Reds présents dans la salle, la chanson de Diogo Jota intitulée Oh, his name is Diogo et composée par Jamie Webster.…

LB pour SOFOOT.com