Une star du MMA rend hommage à Diogo Jota après sa victoire
Tout le monde aimait Jota. Originaire de Liverpool, Patrick Pimblett, plus connu dans le monde des arts martiaux comme Paddy Pimblett, a rendu un hommage poignant à Diogo Jota .
Une victoire dédiée à Diogo Jota et André Silva
Opposé au combattant tricolore, Benoît Saint Denis dans un combat à l’UFC 329 dans la nuit de samedi à dimanche à la T-Mobile Arena de La Vegas, Paddy Pimblett a dédié sa victoire en 52 secondes au joueur de Liverpool tragiquement disparu dans un accident de voiture aux côtés de son frère, André Silva, il y a un an. Le combattant de MMA a ainsi chanté avec les fans des Reds présents dans la salle, la chanson de Diogo Jota intitulée Oh, his name is Diogo et composée par Jamie Webster.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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