Une star de Ligue 1 se rapproche du PSG

Une star de Ligue 1 se rapproche du PSG

La première recrue des champions d’Europe ? Auteur d’un mercato jusqu’ici très calme, avec les seuls départs de Gonçalo Ramos et Kang-in Lee comme faits majeurs, Paris passe la seconde.

Selon Le Parisien , le club de la capitale devrait prochainement concrétiser une de ses vieilles pistes : Maghnes Akliouche. Dans le viseur du PSG depuis belle lurette, le Monégasque n’a semble-t-il jamais été aussi proche de Paris, malgré quelques détails, toujours à régler . Toujours selon le quotidien, les deux clubs sont très proches d’un accord et les prochains jours devraient le confirmer.…

JF pour SOFOOT.com