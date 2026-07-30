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Manchester City voit un de ses joueurs historique s'engager en Italie
information fournie par So Foot•30/07/2026 à 21:02
Manchester City voit un de ses joueurs historique s'engager en Italie
Du
skyblue
au
nerazzuro
. Après dix ans passés du côté de Manchester City,
John Stones s’est engagé ce jeudi avec l’Inter
pour les deux prochaines saisons.
La dure loi des séries. Après 2006, 2018, 2019, 2023 et 2025, le Bayern Munich a une nouvelle fois roulé sur Rottach-Egern en s’imposant 15 à 0. Le club qui évolue en huitième division allemande est habitué à être le souffre-douleur des Bavarois lors des matchs ...
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La fronde s’organise. Réunie ce jeudi après-midi, la CONCACAF a rejeté à son tour le projet de la FIFA visant à ouvrir les droits commerciaux des Coupes du monde à des investisseurs privés. Embed t.co… LB pour SOFOOT.com
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