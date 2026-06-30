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Une séance de tirs au but historique pour l'Allemagne
information fournie par So Foot•30/06/2026 à 02:17
Une séance de tirs au but historique pour l'Allemagne
À jamais la première. Éliminée de ce Mondial par le Paraguay dès les 16
es
de finale (1-1, 3-4 T.A.B),
l’Allemagne a perdu une séance de tirs au but pour la première fois de son histoire
en Coupe du monde.
Au bout de la nuit au Mexique, au bout du jour en France, c'est le Maroc qui s'est imposé contre les Pays-Bas aux tirs au but (1-1, 2-3 TAB) pour retrouver les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Pays-Bas 1-1 (2-3 TAB) Maroc Buts : Gakpo (72 e ) pour les ...
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Pas pour rien qu’il y a le mot « Guay » (« cool » en VF) dans Paraguay. Après la victoire historique de l ‘ Albirrroja face à l’Allemagne (1-1, 3-4 T.A.B), le président paraguayen, Santiago Peña a annoncé que ce mardi 30 juin serait férié dans tout le pays . Embed ...
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Sortie dès les seizièmes de finale d'une Coupe du monde où elle n'avait pas envoyé les bons signaux en poules, l'Allemagne vit un nouveau fiasco dans un Mondial. De quoi se poser des questions sur le maintien de Julian Nagelsmann à court terme, et sur sa capacité ...
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Alea jacta est . Pour ce choc des 16 es de finale entre les Pays-Bas et le Maroc, Ronald Koeman a décidé de mettre en place 3-4-3 avec deux changements par rapport à la rencontre face à la Tunisie (1-3). Côté Marocain, trois changements ont été opérés par Mohamed ...
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