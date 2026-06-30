Le Paraguay aussi a droit à son jour férié
Pas pour rien qu’il y a le mot « Guay » (« cool » en VF) dans Paraguay. Après la victoire historique de l ‘ Albirrroja face à l’Allemagne (1-1, 3-4 T.A.B), le président paraguayen, Santiago Peña a annoncé que ce mardi 30 juin serait férié dans tout le pays .
Embed t.co…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer