Le Maroc vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but

Le Maroc vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but

Au bout de la nuit au Mexique, au bout du jour en France, c'est le Maroc qui s'est imposé contre les Pays-Bas aux tirs au but (1-1, 2-3 TAB) pour retrouver les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Pays-Bas 1-1 (2-3 TAB) Maroc

Buts : Gakpo (72 e ) pour les Oranje // Diop (90 e +1) pour les Lions de l’Atlas

Tirs au but réussis : Koopmeiners et Weghorst pour les Oranje // Rahimi, Talbi et Saibari pour les Lions de l’Atlas …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com