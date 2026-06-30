Le Maroc vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but
Au bout de la nuit au Mexique, au bout du jour en France, c'est le Maroc qui s'est imposé contre les Pays-Bas aux tirs au but (1-1, 2-3 TAB) pour retrouver les huitièmes de finale de la Coupe du monde.
Pays-Bas 1-1 (2-3 TAB) Maroc
Buts : Gakpo (72 e ) pour les Oranje // Diop (90 e +1) pour les Lions de l’Atlas
Tirs au but réussis : Koopmeiners et Weghorst pour les Oranje // Rahimi, Talbi et Saibari pour les Lions de l’Atlas …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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