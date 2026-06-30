Allemagne : la tête à l'enfer

Sortie dès les seizièmes de finale d'une Coupe du monde où elle n'avait pas envoyé les bons signaux en poules, l'Allemagne vit un nouveau fiasco dans un Mondial. De quoi se poser des questions sur le maintien de Julian Nagelsmann à court terme, et sur sa capacité à se relever sur le long terme.

« Si on gagne, tout est parfait. Si on perd, tout est merdique. Donc il faut gagner, demain. » Ça, c’était signé Julian Nagelsmann, ce dimanche, en conférence de presse avant le seizième de finale de son Allemagne face au Paraguay. Vingt-quatre heures plus tard, on ne vous fait pas de dessin sur la situation d’une Mannschaft qui a failli à Boston. Butant sur un Paraguay d’une solidarité exceptionnelle, et d’une organisation défensive remarquable. Avec, comme un des symboles, ce terrible Matias Galarza, formidable de personnalité, de débauche d’énergie et de courage. En résumé, presque tout ce qui a manqué à cette triste Allemagne. Josuha Kimmich et consorts ont manqué de folie et d’idées pour faire davantage trembler José Canale et l’arrière-garde sud-américaine.

Il n’est pas dans sa meilleure forme d’avant blessure, mais placer un Jamal Musiala sur le banc était-il vraiment une bonne idée ? Trois ans après sa nomination à la tête de la sélection, Julian Nagelsmann va-t-il résister à ce fiasco ? Lui qui doit désormais rendre compte, chose qu’il réfutait dimanche, et dont on n’a pas franchement l’impression qu’il impulse l’énergie nécessaire. Sans oublier que son attitude sur le banc tourne parfois au détestable. « Il suffit de donner un bon plan aux joueurs pour qu’ils se sentent à l’aise sur le terrain, qu’ils aient la capacité à faire les bons choix » , disait-il dimanche… Y avait-il vraiment un plan dans le Massachusetts ? On a davantage le sentiment d’un côté jusqu’au-boutiste chez l’ancien entraîneur du Bayern, visiblement incapable de prendre un peu de hauteur sur la situation.…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com