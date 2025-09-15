Une saison record pour les affluences en Europe

C’était donc ça l’explosion des pancartes pour gratter un maillot ?

Dans son rapport annuel sur l’état du football européen, l’ UEFA a dégueulé un paquet de chiffres à tire-larigot. Nombre de joueurs titularisés, changements d’entraîneurs, montants de transferts… tout y passe. Mais une catégorie vaut en particulier le coup d’œil : celle des affluences dans les stades. La saison 2024-2025 est en effet une période record puisque 240 millions de personnes ont assisté à un match de football (masculin) en Europe au cours du dernier exercice. Qui a dit qu’on voyait mieux depuis son canapé ?…

