 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une saison record pour les affluences en Europe
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 18:11

Une saison record pour les affluences en Europe

Une saison record pour les affluences en Europe

C’était donc ça l’explosion des pancartes pour gratter un maillot ?

Dans son rapport annuel sur l’état du football européen, l’ UEFA a dégueulé un paquet de chiffres à tire-larigot. Nombre de joueurs titularisés, changements d’entraîneurs, montants de transferts… tout y passe. Mais une catégorie vaut en particulier le coup d’œil : celle des affluences dans les stades. La saison 2024-2025 est en effet une période record puisque 240 millions de personnes ont assisté à un match de football (masculin) en Europe au cours du dernier exercice. Qui a dit qu’on voyait mieux depuis son canapé ?…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank