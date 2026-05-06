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Une révélation de l'OL tape dans l’œil de Manchester United
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 17:32

Une révélation de l'OL tape dans l’œil de Manchester United

Une révélation de l'OL tape dans l’œil de Manchester United

Grande braderie à venir du côté du Groupama Stadium ? Au bord du gouffre l’été dernier en raison de sa situation financière dramatique (merci Johnny Textor), l’OL s’est progressivement relevé et réalise pour l’instant une très belle saison auréolée d’une 3 e place en Ligue 1. Sous la menace de la DNCG, les nouveaux dirigeants rhodaniens avaient dû se montrer ingénieux et intelligents sur le mercato. Et l’une de leurs très belles trouvailles attisent l’appétit de nombreux clubs .

L’OL a le souhait de le prolonger

Véritable révélation de la saison des Gones avec 8 buts et 10 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, Afonso Moreira risque d’être sollicité cet été . Selon les informations de A Bola , Manchester United a coché le nom de l’ailier portugais de 21 ans et serait prêt à offrir 25 millions d’euros à Lyon . Toujours d’après le quotidien portugais, d’autres clubs de Bundesliga et de Serie A sont également sur le coup.…

VM pour SOFOOT.com

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