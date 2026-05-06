Une initiative appelle l'Irlande à ne pas jouer contre Israël

Ce mercredi, la campagne « Stop the Game » a été lancée et publie une lettre appelant la FAI, la fédération irlandaise de football, à refuser d’affronter Israël en Ligue des nations.

« Nous devons suspendre le match. En tant que joueurs et supporters, notre instinct naturel est toujours de monter sur le terrain et de nous battre, mais c’est un moment où nous devons prendre du recul et considérer la situation dans son ensemble. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la catastrophe humanitaire qui sévit en Palestine ; le nombre effroyable de victimes qui y sont dénombrées doit primer sur toute considération sportive » , introduit la lettre, signée par Roberto Lopes, joueur du Shamrock Rovers et président de l’association des joueurs en Irlande , en collaboration avec le Bohemian FC, l’association Irish Sport for Palestine et le groupe de rap Kneecap , qui vient d’ailleurs de sortir un nouvel album où Fawzi, un rappeur palestinien, est en featuring sur un son.…

EA pour SOFOOT.com