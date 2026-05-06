Le Real Madrid annonce la présence d’une star à Bernabéu le 8 juin

Pour une fois que l’OM inspire les plus grands. Via un communiqué sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé une rencontre entre le pape Léon XIV et la communauté diocésaine de Madrid , le lundi 8 juin à partir de 19 heures au sein du Santiago-Bernabéu.

Comme Jean-Paul II avant lui

Ce temple, qui accueillait des miracles en Ligue des champions depuis des années, accuse ces derniers temps un certain déficit de grâce céleste. Fini les doublés sur des boulettes du meilleur gardien du monde ou en 90 secondes.…

EM pour SOFOOT.com