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Dimitri Liénard va payer sa tournée à la Meinau
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 18:22

Dimitri Liénard va payer sa tournée à la Meinau

Dimitri Liénard va payer sa tournée à la Meinau

Peut-il battre les 800 litres de Demirović ? Dimitri Liénard, légende de Strasbourg passée au club entre 2013 et 2023, l’avait dit : « Si vous montrez à toute l’Europe que le meilleur public de France est à la Meinau, du début à la fin, c’est moi qui régale. » Finalement, dans une ambiance des grands soirs, les Alsaciens se sont imposés face à Mayence et ont rejoint le Rayo Vallecano en demi-finales de Ligue Conférence.

Arriver tôt pour espérer partir tard

Alors, pour ce match retour (le RCSA a perdu 1-0 là-bas), Liénard tient parole. Chaque supporter qui arrivera au stade entre 18h et 19h recevra une bière gratuite et un écocup « La tournée de Dim’ ».

EA pour SOFOOT.com

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