Grosse frayeur pour Philippe Mexès... à cause d'une balle de tennis !
Un pompier de service, dans le bon sens du terme. Grosse frayeur pour Philippe Mexès à son domicile, près du bassin d’Arcachon. Ce jeudi matin, l’ancien international français a publié des images de vidéosurveillance après que ce qui ressemble à une haie se soit embrasé. Un départ de feu apparemment stoppé à l’aide (de ce qui ressemble encore) d’un tuyau d’arrosage, avec l’aide d’un autre riverain.
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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