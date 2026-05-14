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Grosse frayeur pour Philippe Mexès... à cause d'une balle de tennis !
information fournie par So Foot 14/05/2026 à 11:15

Grosse frayeur pour Philippe Mexès... à cause d'une balle de tennis !

Grosse frayeur pour Philippe Mexès... à cause d'une balle de tennis !

Un pompier de service, dans le bon sens du terme. Grosse frayeur pour Philippe Mexès à son domicile, près du bassin d’Arcachon. Ce jeudi matin, l’ancien international français a publié des images de vidéosurveillance après que ce qui ressemble à une haie se soit embrasé. Un départ de feu apparemment stoppé à l’aide (de ce qui ressemble encore) d’un tuyau d’arrosage, avec l’aide d’un autre riverain.

TJ pour SOFOOT.com

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