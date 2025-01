information fournie par So Foot • 27/01/2025 à 15:13

Une recrue japonaise au Stade rennais

Un Jota de perdu, un autre chouchou du Celtic de retrouvé.

C’est le troisième renfort d’un Stade rennais à la dérive et en position de barragiste après 19 journées en Ligue 1, après Seko Fofana et Brice Samba. Cette fois, c’est un nom que l’on va découvrir dans l’Hexagone : Kyogo Furuhashi. Le club breton a annoncé avoir trouvé un accord pour un contrat de deux ans et demi avec l’international japonais âgé de 30 ans. Le montant du transfert devrait tourner autour de 10 millions d’euros.…

CG pour SOFOOT.com