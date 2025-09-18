Une recrue estivale fait une première apparition dans le groupe de Monaco

En attendant Paul Pogba.

À l’heure de l’apéro ce jeudi soir, à 18h45, l’AS Monaco se déplace sur la pelouse du Club Bruges pour son premier match de cette nouvelle saison de Ligue des champions. De retour dans la plus belle des compétitions après son parcours mi figue mi-raisin la saison dernière, le club de la Principauté pourra profiter du talent d’Ansu Fati, du moins s’il lui en reste. Le jeune attaquant espagnol est bel et bien dans le groupe d’Adi Hütter, une première depuis son arrivée au mercato estival.…

MBC pour SOFOOT.com