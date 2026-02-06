Une quinzaine de repreneurs potentiels pour les doudounes JOTT

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Une quinzaine de candidats ont déposé une offre de reprise de l'entreprise marseillaise de prêt-à-porter Jott, placée en redressement judiciaire devant le tribunal des affaires économiques de Marseille (TAE) en décembre, a-t-on appris vendredi auprès de la direction.

"Jott a suscité beaucoup d'intérêt, grâce au capital de sympathie dont jouit la marque", a indiqué la direction de l'entreprise dans un communiqué, précisant qu'une cinquantaine d'acteurs se sont manifestés en tout pour une prise d'informations.

Une quinzaine d'entre eux ont finalement présenté un dossier de reprise. Les candidats avaient jusqu'au 5 janvier pour se positionner.

Jott signale qu'ils présentent "des profils variés": "industriels, financiers, family offices, brand managers".

Les offres seront étudiées courant février avec comme critères d'évaluation l'emploi, le financement de l'activité et le remboursement des créanciers, précise le communiqué, pour une décision attendue dans la deuxième quinzaine de mars.

Dans le détail, Jott ne souhaite pas faire "de commentaire sur les offres".

L'entreprise emploie 183 salariés et réalisait un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros, selon les documents fournis au tribunal.

Fondée en 2010 à Marseille, la marque JOTT ("Just over the top") s'est fait connaître par ses doudounes légères et colorées.

"Mode in Sud", syndicat des entreprises de mode de la région, avait alors qualifié ce dépôt de bilan de "lourd de sens pour notre écosystème mode dans le Sud", dans un communiqué. "JOTT n'est pas seulement une entreprise locale, mais une success-story marseillaise".

Ces dernières années, le prêt-à-porter français souffre d'une grave crise, plombé par la concurrence de la seconde main et de la mode ultra-éphémère venue d'Asie.